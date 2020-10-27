"اتعلقت بسيارة الجناة".. إصابة سيدة حاولت منع هروب عصابة سرقت أموال زوجها في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة أفراد شرطة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من مهندس - مقيم بمحافظة الدقهلية، بأنه حال استقلاله سيارة ميكروباص قيادة أحد أقاربه بدائرة القسم وبصحبته زوجته (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بذات العنوان) ، "مصابة بجرح قطعي وتم إسعافها استوقفهم (4 أشخاص)

"غير معلومين لديهم" يستقلون سيارة ملاكي "لم يتمكنوا من التقاط أرقامها "ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبالغ مالية).

وحال قيامهم بالفرار بالسيارة قيادتهم قامت زوجته بالتشبث بباب السيارة في محاولة منها لاستيقافهم أسفر ذلك عن سقوطها أرضا وإحداث إصابتها المنوه عنها ولاذوا بالفرار.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتان، عثر بداخل إحداها على (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار ، مبلغ مالي من متحصلات الواقعة - لوحة معدنية لسيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام المضبوطات حيازتهم والسيارة ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وله محل إقامة آخر بالجيزة) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بعلمه باستخدامهم السيارة في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بقيامهم باستبدال المبلغ المستولى عليه " من العملة الأجنبية للعملة المصرية لدى عميلهم " سيئ النية " (صاحب محل حقائب جلدية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، كما أضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.