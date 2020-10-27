الحماية المدنية تسيطر على حريق معهد صقر قريش بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة على حريق نشب بمسجد صقر قريش بحي البساتين دون إصابات بعدما دفعت بنحو 6 سيارات إطفاء. كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي. وأخلت الأجهزة الأمنية أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بينهم.

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