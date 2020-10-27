فيديو| "التلاميذ هربوا إلى السطح".. حريق في معهد صقر قريش بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

سيطرت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة على حريق نشب بمسجد صقر قريش بحي البساتين دون إصابات بعدما دفعت بنحو 6 سيارات إطفاء.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي.

وأخلت الأجهزة الأمنية أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بينهم.

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وتبين من المعاينة المبدئية نشوب النيران داخل الطابق الأرضي، ما أدى إلى اشتعالها بباقي محتويات المبنى وانبعاث الدخان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هروب تلاميذ المعهد إلى السطح المعهد لحين السيطرة على الحريق وإخلائهم بأمان.