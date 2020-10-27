وزير الداخلية للفريق محمد زكي: التاريخ يسُجل بطولات الشرطة والقوات المسلحة في العطاء والتضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي" بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال وزير الداخلية؛ كما جاء بنص البرقية: - إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية في ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطني.. يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصري وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

وقال وزير الداخلية:- نحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقي منها المعاني والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.