محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال وزير الداخلية، في ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وأمام جليل عطاء يُسعدني وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الاعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء بدوام التوفيق والسداد وعن خالص التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأضاف توفيق، وبهذه المناسبة الغراء تعاهد هيئة الشرطة على الولاء والفداء جنوداً دفاعاً عن أمن الوطن أوفياء تزود في سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية للسيسى بمناسبة المولد النبوي: نعاهدكم على الولاء والوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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