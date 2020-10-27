حبس مجدي عبدالغني 6 سنوات في 3 قضايا "ميراث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، بحبس مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وجاء الحكم على "عبدالغني" في 3 قضايا امتناع عن تسليم الميرات لأقاربه، إذ قضت المحكمة في كل قضية بالحبس سنتين، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه.
ويحق لمجدي عبدالغني الاستئناف على حكم أول درجة في خلال 10 أيام من إعلانه بالحُكم.
كان عدد من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم.
وجاء في الدعوى التي أقامها أنور السمرجي، أن "عبد الغني" وآخرين امتنعوا عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه فى محطة بنزين بالوراق.
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