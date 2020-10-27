عقاقير طبية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – عقاقير طبية)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1630) مخالفة مرورية، وأسفرت الجهود في مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة عن ضبط (3) قضايا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (165) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.