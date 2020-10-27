محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على مقاول هارب من أحكام قضائية بغرامات 2 مليون جنيه في المرج. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مقاول مقيم بدائرة القسم، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 حكم حبس جزئي بإجمالي حبس أكثر من 11 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (2٫170٫000- إثنان مليون ومائة وسبعون ألف جنيه). وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحلة هروب انتهت في كمين المرج.. ضبط مقاول هارب من غرامات 2 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.