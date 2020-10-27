وزير الإنتاج الحربي وسفير التشيك يبحثان التعاون في مجالات التصنيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى إن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربي يعزز من رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية في تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا في العديد من مجالات التصنيع الحربي والمدني.

جاء ذلك في إطار استقبال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير جان فولك، سفير التشيك بالقاهرة، اليوم الثلاثاء؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربي والمدني، وذلك بمقر الوزارة.

ورحَّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسفير، وأعرب عن عمق التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات؛ حيث استعرض الوزير أهم مستجدات التعاون القائمة بين الطرفَين في مجالات (تصنيع الأسلحة والذخيرة، وخراطيش الصيد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وماكينات CNC، وخطوط السباكة والدرفلة، والمكابس الهيدروليك)، بالتعاون مع العديد من الشركات التشيكية.

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ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة إلى الشركات التشيكية لزيارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لتحديد المجالات التي يمكن التعاون خلالها في الفترة المقبلة، كما وجه الدعوة إلى السفير جان فولك؛ لمشاركة الشركات التشيكية لحضور معرض EDEX القادم.

ومن جانبه، أعرب السفير جان فولك، سفير التشيك بالقاهرة، عن رغبة الشركات التشيكية في تعزيز مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية؛ مثل شركة (CZ، تسلا، سيجما، إنفست،Zelearny ، HI press).. وغيرها من الشركات؛ الأمر الذي يعزز من ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيدَين الحربي والمدني.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يعكس قوة العلاقات بين الطرفين، وأن الفترة القادمة ستشهد تطورًا ملحوظًا في التعاون بينهما؛ الأمر الذي يتماشى مع سياسة وزارة الإنتاج الحربي للتكامل مع الشركات العالمية والمصرية؛ لتوطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لديها في مختلف المجالات.