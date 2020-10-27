رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدَّم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، سائلًا الله، عز وجل، أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.
وقال زين: إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات، وأن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء؛ لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.
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