محافظ القاهرة يتفقد تجديد مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أيمن عبدالفتاح، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أعمال التجديدات بمدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية بنين (القبة العسكرية سابقا) بإدارة الزيتون التعليمية والتي شملت مسجد ومسرح المدرسة، ورفع كفاءة الفصول وفناء المدرسة.

وأثنى المحافظ خلال جولته بالمدرسة على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة والخاصة بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الأنشطة الطلابية والعلمية ونظافة الأبنية والاستعدادات الموجودة بغرفة العزل والتواجد الدائم للزائرة الصحية.

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كما أبدى المحافظ إعجابه بمكتبة المدرسة والتي تضم عددا من الكتب القديمة من بينها كتاب وصف مصر بالصور والذي يحوي صور فوتوغرافية نادرة لمصر من عام 1850 حتى 1890، وأطلس التاريخ الإسلامي، وكتاب تاريخ مصر الإسلامية وعدد من الكتب النادرة، وطالب المحافظ بالحفاظ على هذه الكتب وتعليم الأجيال الجديدة كيفية البحث عنها والحفاظ عليها لأنها تمثل روح مصر.

وتعد مدرسة القبة العسكرية واحدة من أقدم وأعرق مدارس القاهرة حيث أنشأت عام 1933 وتتكون من 5 مبان وتحوي 59 فصلا ويدرس بها 3355 طالبا، ومن أشهر خريجيها الدكتور أسامة الباز، والدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والبابا شنودة الذي عمل مدرسا للتاريخ بها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأحمد بكري المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.