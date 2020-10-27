شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع القمامة من أمام مجمع المدارس في البدرشين بعد شكوى الأهالي.. سيبها علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ محمد خير من محافظة الجيزة، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يتضرر فيها أهالى مدينة البدرشين من إلقاء القمام أمام مدرسة الإمام علي بن أبي طالب التجريبية، وقال القارىء خلال رسالته: "نعانى من الحشرات والزواحف والروائح الكريهة نتيجة وضع القمامة بجوار مجمع المدارس في مدينة البدرشين".

من جانبها أكدت محافظة الجيزة أن مركز ومدينة البدرشين نفذ حملة نظافة مكبرة لرفع مستوى الشارع والمنطقة المحيطة في المدرسة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية ومنع إلقاء القمامة بمحيط المدارس بشكل عام حرصا على سلامة الطلاب.

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‪‎وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.