شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية تعلن استكمال خطة الترصد النشط لـ 6 أمراض وبائية للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، إن الهيئة تواصل استكمال خطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية بكافة محافظات الجمهورية، لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاثة أيام – جدرى الأغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان متابعة دورية من قبل الهيئة مع مديريات الطب البيطرى لرصد وتتبع اى من الامراض الوبائية للماشية ، متابعا أنه تلاحظ إنخفاض مُنحنى البؤر المُسجلة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر. وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة وايضا القيام بحملات توعية وارشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

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كان السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

و أهمية الاسترابة السريعه لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا ،وفي حال رصد أي بؤرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.