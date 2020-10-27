شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة مستجدات كورونا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام، للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو، حول تطورات جائحة كوفيد-19 فى إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على أولويات الإقليم وما ينبغي اتخاذه من خطوات عاجلة وذلك يوم الخميس المقبل.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يشارك بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

