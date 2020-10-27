شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بقرية أولاد صبور ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة وسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمستوى معيشة فى القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فقد تم تحديد قرية اولاد صبور – هندسة المطرية – قطـاع شمال الدقهلية وتشمل القرية عـدد (424) اسرة بإجمـالى (2000) فرد ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ومصرية حيث تم تغذية القـرية (2) محول أولاد صبـور (1) قـدرة 100 ك.ف.أ، أولاد صبور (2) قدرة 300 ك.ف.أ محطة محولات المطرية.

تم عمل دراسة لتطوير شبكة القرية علي ثلاث مراحل شاملة ( تحسين اداء الشبكة – توفير مصادر تغذية بديلة – الربط مع مركز التحكم الرئيسي بديوان عام الشركة ) بإجمالى مقايسات بمبلغ (2) مليون جنيه.

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وتم الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاثة وتم نقل إشارات شبكة الجهد المتوسط بالقرية وربطها علي مركز التحكم بديوان عام الشركة.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل.