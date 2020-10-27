شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن التوسع فى التكنولوجيات الحديثة بمجال الإرشاد الزراعى الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، على دعم التوسع فى تفعيل الإرشاد الزراعى الرقمى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى مجال الإرشاد الزراعى، بما يضمن سهولة وصول المعلومة للمزارعين، خلال إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فعاليات ورشة العمل التدريبية، التى تنظمها بالتعاون مع المركز الاقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الإرشاد الزراعى، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن ورشة العمل تناقش عددا من المحاور على رأسها وسائل الاتصال والمعلومات فى تحقيق أهداف الإرشاد الزراعى، فضلا عن التحليل الاستراتيجي للإرشاد الرقمي، كذلك أساليب وطرق تقديم الخدمات الارشادية الريفية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء قدرات السكان الريفيين ، مشير الى أنه تم التركيز خلال ورشة العمل على دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بالإرشاد الرقمي، ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التحول الرقمي للإرشاد الزراعى، لافتا إلى أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تأهيل العاملين بالإرشاد لتطبيق التكنولوجيا الرقمية، وأهمية استخدام السوشيال ميديا في الارشاد الزراعي.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتورة ليلى الشناوى رئيس الجمعية العلمية للارشاد الزراعي، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، فضلا عن مشاركين من مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، والادارة المركزية للارشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية، كما شارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور غالب تفاحة، المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى.