شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصدر قرارا بتشكيل لجنة لمكافحة الأمراض غير المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القرار رقم 693 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة القومية للأمراض غير المعدية برئاسة الدكتور هشام الحفناوى وعضوية 16 خبيرا في مجال الأمراض غير السارية. وتتضمن مهام اللجنة البدء في تفعيل خطط مكافحة الأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط وأمراض القلب والمشاركة في وضع السياسات العامة لمجابهة هذه الأمراض مع العمل علي وضع احدث البروتوكولات العلاجية والأدلة العلمية الخاصة بالتشخيص والعلاج والمشاركة فى الأبحاث والمسوحات المتعلقة بهذه الأمراض. Advertisements

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