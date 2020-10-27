شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 1170 طن من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن ارتفاع كميات لحوم صكوك الأضاحى التي تم توزيعها منذ بداية التوزيع وحتى الآن إلى 1170 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة" .

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يتم غدا توزيع 6 طن من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "شمال سيناء – كفر الشيخ – الوادي الجديد"، بواقع 2 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي .

وجددت وزارة الأوقاف توجيه غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.