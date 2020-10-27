شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يؤكد تصدر الموالح المصرية المركز الأول عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين والانجاز الذى حققوه هذا العام ورغم ظروف ازمة فيروس كورونا .

وأعرب وزير الزراعة، خلال حضوره اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذى وصلت اليه الموالح المصرية والتى تحتل حاليا المركز الأول عالميا وأكد أن الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية من أجل دعم الاقتصاد القومى بالاحتياطى النقدى، كما استمع وزير الزراعة إلى مشاكل المصدرين والتحديات التى تواجههم للعمل على حلها من اجل زيادة حصتنا فى الاسواق العالمية.

Advertisements

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى واعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشى جائحة كورونا فى العالم.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.