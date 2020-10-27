شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان بالجيزة تستعد لاستقبال 3 زرافات أفريقية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الانتهاء من استعداداتها داخل حديقة حيوان الجيزة لاستقبال 3 زرافات جديدة خلال أيام، وذلك بعد التعاقد على عدد 2 زرافة (أنثى وذكر) للحديقة من جنوب أفريقيا، واستيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

كما انتهت حديقة حيوان الجيزة من بيت الزرافات الجديد الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وكشف الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من تدعيات ازمة فيروس كورونا نجحت إدارة حديقة حيوان الجيزة في استيراد 3 زرافات من جنوب أفريقيا تصل خلال أيام، وذلك بعد إتمام الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد 2 زرافة، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الاروي، موضحا أن استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وأكد رئيس حدائق الحيوان، أنه تم تصميم بيت جديد للزرافات بخلاف بيت انثى الزرافة "سوسن"، نظرنا لانها كبيرة في السن وخوفا على الزراف الجديد الذى لم يتجاوز عمره من عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحا أن استيراد الحيوانات، طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمتى الصحة الحيوانية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة نجحت المفاوضات وإجراءات الحديقة في استيراد 3 زرافات من جنوب أفريقيا، لعرضها فى حديقة حيوان الجيزة، ويجرى مفاوضات حول استيراد أخرى لحديقة حيوان الإسكندرية، والزراف المستورد تتراوح أعمارهم من عامين الى ثلاثة أعوام .

قالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن بيت الزرافات الجديد يقع أمام باب 3 داخل حديقة حيوان الجيزة بجوار بيت الجمل الاسيوى، مضيفة أن هناك برنامج غذائى صحى معتمد للزرافة "سونسن"، وذلك من خلال خلطة من الوجبات الغذائية على مدار اليوم تشمل أنواعا من العدس والفول والفاصوليا الجافة مع الأعلاف وبعض من الفاكهة تشمل التفاح والبرتقال والموز، والدريس والذرة المزروعة خصيصا لها داخل الحديقة لضمان نقاءها، فضلا عن مجموعة من الفيتامينات، والأملاح معدنية ، والمتابعة على مدار 24 ساعة لحالة الزرافة "سوسن" .

وتبدا إدارة حديقة حيوان الجيزة، تأهيل أنثى الزراف "سوسن" المنفرد في بيتها تمهيدا لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب افريقيا للتزواح معها، من خلال تخصيص فريق بيطرى وعمال و"كلافين"، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التى سيطرت عليها الفترة الماضية.