شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. نجم "العيوق" يتلألأ الليلة بالأحمر والأخضر ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الليلة وقبل ساعات من شروق شمس الثلاثاء، نجم يومض باللونين الأحمر والأخضر منخفضا باتجاه الأفق الشمالي الشرقي بداية الليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك النجم هو "العيوق" الذي بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبي ويختفي اللونين الأحمر والأخضر، ولو كان الانسان قادرا على السفر الى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر واسطع من الشمس .

وتابع التقرير: فى الحقيقة كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل "العيوق" في انتاج وميض الألوان وذلك لأن كل نجم عندما يكون منخفضا نحو الأفق يومض بجنون لان الضوء القادم منه يجب أن يعبر من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوى تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان قبل أن يصل إلى أعيننا، مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس .

وبعد أن يرتفع النجم فى السماء سيختفى الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب فى أن تلك الألوان مرصودة بشكل واضح مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس المع نجم فى سماء الأرض.

ولرصد النجم بعد حلول ظلمة الليل يتم النظر نحو الأفق الشمالى الشرقى وسوف يظهر نجم العيوق بالألوان وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعا سوف يظهر لونه الذهبي .