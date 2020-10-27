شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المتعثرين من المصروفات الجامعية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجامعات المصرية المختلفة، في اسبوعها الثاني من العام الدراسي الجديد، استقبال طلابها الجدد والقدامي، بمختلف الكليات والمعاهد، في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد المسمى بـ"التعليم الهجين"، الذي يربط بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

كما تستقبل الكليات حاليًا طلاب الفرق العليا بعد الأولى لسداد المصروفات الدراسية واستخراج البطاقة الجامعية" الكارنيه"، حيث أعلنت إدارات رعاية الشباب بالكليات البدء في استقبال طلبات المتعثرين في سداد المصروفات.

وتتضمن الشروط والأوراق المطلوبة لإعفاء المتعثرين من سداد المصروفات الجامعية:

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ بيان درجات نجاح ترم العام الماضي.

ـ الكارنيه الجامعي للعام الماضي.

ـ التقارير الطبية لحالة الطالب الصحية إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ بحث اجتماعي يفيد بحالة الطالب المادية والاجتماعية من الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

ـ شهادة دخل لولي أمر الطالب، أو برينت من التأمينات الاجتماعية بقيمة المعاش.

ـ شهادة وفاة والد الطالب للطلاب الأيتام.