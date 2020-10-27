الجريمة في 24 ساعة| 4 جثث في "مذبحة المغاربة".. ولحظة إطلاق الرصاص على رواد مقهى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين العثور على 4 جثث داخل منزل في سوهاج، وعاطل يذبح شقيقين في الشرابية، وموظف يفتح النيران على رواد مقهى بمنطقة ساحل روض الفرج.

-4 جثث داخل منزل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل "مذبحة المغاربة" في سوهاج

كشف مصدر أمني في سوهاج تفاصيل العثور على 4 جثث داخل منزل في إحدى القرى التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

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-"مزقهم في نص الشارع".. عاطل يذبح شقيقين في الشرابية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بقتل شقيقين وإصابة ثالث بمنطقة الشرابية، بعد التعدي عليهم بسلاح أبيض.

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-لحظة إطلاق نار على رواد مقهى بساحل روض الفرج (فيديو)

حصل الخليج 365 على فيديو تم رصده من خلال كاميرات مراقبة للحظة قيام موظف بإطلاق النيران على رواد مقهى بمنطقة ساحل روض الفرج بالقاهرة.

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-تركه والداه وحيدًا لأيام.. مصرع رضيع جوعًا داخل منزل أسرته بالقليوبية

لقي رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر مصرعه جوعًا، ببعد أن تركه والديه وحيدًا لعدة أيام، داخل منزلهما في إحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول اتهام الوالدين بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنهما.

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-"خلافات على المصروفات".. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة داخل مدرسة بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين ولى أمر، ومالك إحدى المدارس بالسلام، وتبين تأخر تاجر في دفع مصروفات أبنائه، ما تسبب في وقع مشاجرة مع صاحب المدرسة.

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-القبض على ربة منزل و4 أشخاص بتهمة خطف طليقها بالزاوية الحمراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل حرضت 4 أشخاص على خطف طلقيها من داخل أحد العقارات السكنية في منطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

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-هربت مع شاب لخلافات عائلية.. العثور على "فتاة بور سعيد" المختفية

أفاد مصدر أمني أنه تمكن فريق العمل من العثور على فتاة بور سعيد المختفية، بتاريخ 24 أكتوبر، والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي.

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