شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي»: طفل المنصورة يخضع للإشراف الطبي ويجري جراحة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مستشفى بنها الجامعي، أن الطفل الذي تم تحويله من إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية، يخضع للإشراف الطبى الدقيق ويتم متابعته لحظة بلحظة من أطباء متخصصين في جراحة الأورام بالمستشفى، كما يتم الآن تحضير الحالة، حيث أنه يعانى من «الأنيميا» ويتم نقل دم له بصفة مستمرة إلى أن يتم تحديد موعد لإجراء جراحة له، وذلك نظرا لأن الطفل كان يأخذ علاجا كيماويا وتم وقف هذا العلاج.

ونفى المستشفى، في بيان، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن أن الطفل الذي تم تحويله من مستشفيات المنصورة إلى مستشفى بنها الجامعي يتعرض للإهمال داخله، مضيفا: "لكي يتم عمل الجراحة يستوجب مدة زمنية كافية بين وقف العلاج الكيماوي وإجراء الجراحة والتى قد تصل إلى 6 أسابيع، ولكن سيتم اختصارها للتعجيل بعمل الجراحة، كما أن جميع المستلزمات التي سيحتاجها الطفل داخل العمليات تم التبرع بها وتوفيرها بالكامل للتخفيف عن كاهل أسرته".

وأوضح المستشفى أنه سيرافق الطفل داخل غرفة العمليات 5 أطباء متخصصين في جراحة أورام والرمد والتجميل ومخ وأعصاب وجراحة وجه وفكين، وسوف يتم عمل الجراحة الأسبوع المقبل.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قد تداولوا فيديو لحالة طفل يعاني الإهمال في التعامل من قبل إدارة واطباء مستشفى بنها الجامعي، ولا يتم تقديم الخدمة الطبية له.