شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 103 آلاف و634 طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقدم بها المواطنون وصل إلى 103 آلاف و634 طلبا، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى 31 أكتوبر الجاري. واستقبلت المراكز التكنولوجية الإثنين 479 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة. الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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