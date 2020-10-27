شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تكلفة الدعاية المحددة للمرشحين فى جولة الإعادة بانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت عملية التصويت لانتخابات البرلمان بمحافظات المرحلة الأولى، والتى جرت فى 14 محافظة تنافس عليها 1879 مرشحا فى 71 دائرة وقائتمين لاختيار قائمة واحدة من بينهم وهى القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر.

ويعد مجلس النواب 2020 هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015، ووفق الجدول الزمنى المعلن للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه مع انتهاء التصويت، سيكون هناك فترة تقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، وذلك خلال 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات لتفصل الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة،ويتم إخطار مقدم التظلم خلال 24 ساعة آخرى من تاريخ صدوره، وتعلن النتيجة للمرحلة أولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر، وفى حالة الإعادة تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي ويتاح الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة فى موعد أقصاه الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج فى الفترة من 21 لـ 23 نوفمبر، وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر .

وتستأنف فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة 5 نوفمبر على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى 18 نوفمبر، وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حجم الإنفاق للفردى والقائمة فى حالة الإعادة :

- لمرشحو الفردى يكون حجم الانفاق 200 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للإنفاق للقائمة المخصص لها 42 مقعد يكون 2 مليون و800 ألف جنيه.

- ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 6 ملايين و600 ألف جنيه.