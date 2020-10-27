شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية لانتخابات النواب بدوائر المنيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر محافظة المنيا، عن نتائج المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تم فرز الأصوات وإرسالها للجان العامة.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة المنيا والمنيا الجديدة، جاءت الأصوات كالآتي: أشرف عبد العزيز الحمداوي مستقبل وطن 35655 ، أندور سامي محروس سليمان مستقل 34610 ، علي فهمي بدوى مستقبل وطن 33661، خالد محمد حسن مستقل 31172 ، العمدة عثمان المنتصر مستقبل وطن 30062 وسيد أبو بريدعه مستقل 30133 .



وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط شرق وغرب ومركز مطاي، جاءت الأصوات كالآتي: مجدي ملك 52676، محمد نشأت العمدة مستقبل وطن 49239، علاء الدين فيصل مكادي 38644، سامي سنوسي أحمد 35590، توحيد تامر علي 31597، سمير رشاد أبو طالب حماة وطن 30441. وفي الدائرة الثالثة وتضم مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة جاءت الأصوات كالآتي: إيهاب عبد العظيم 54329، أحمد عبد المحسن 48501، مصطفي خالد فتح الباب 37485، عبد الوهاب كريم 28499، حسين غيته 29306 ، سعودي عبد الرحمن 35412 ، حماده محمد محمد حلبي 28531 ، محمد بدوي وشهرته عادل بدوى 30463 .

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص جاءت الأصوات كالتالى: أحمد محمد عبد المنعم 17052، حسام محمود أبو زيد 16358، هيثم فاروق طه 16240 ،العميد محمد نايف 15673 .

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز ومدينة ملوي، جاءت مؤشرات الأصوات: رياض عبد الستار حزب مستقبل وطن 23829، محمد عبد الحكيم صابر مستقبل وطن 23436، هيلا سلاسي غني ميحائيل الشعب الجمهوري 25183 ، محمد عامر حلمي الاصلاح والتنمية 19087 ، وحازم محمد عبد الهادي 18257، محمد مصطفي محمود كمال 17419.