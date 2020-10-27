الصحة تكشف فوائد البلازما: تستغل فى علاج أمراض الكبد والحروق والهيموفيليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية البلازما أحد مكونات الدم مؤكدة أنها تمثل 55% من دم الإنسان وتتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة، وقالت وزارة الصحة والسكان إن البلازما تستخدم فى علاج مرضى الهيموفيليا والحروق والحوادث وأمراض الكبد .
وأضافت وزارة الصحة انها تقوم بنقل مخلفات العمليات الحيوية إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهائيا، وكذلك معالجة عوامل التجلط كما تعمل علي تنظيم درجة الحرارة .
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