شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد البلازما: تستغل فى علاج أمراض الكبد والحروق والهيموفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية البلازما أحد مكونات الدم مؤكدة أنها تمثل 55% من دم الإنسان وتتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة، وقالت وزارة الصحة والسكان إن البلازما تستخدم فى علاج مرضى الهيموفيليا والحروق والحوادث وأمراض الكبد .

وأضافت وزارة الصحة انها تقوم بنقل مخلفات العمليات الحيوية إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهائيا، وكذلك معالجة عوامل التجلط كما تعمل علي تنظيم درجة الحرارة .