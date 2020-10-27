شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية لانتخابات النواب بدوائر مطروح.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة فى محافظة مرسى مطروح نتائج انتخابات مجلس النواب، وقال المستشار موسى أحمد خليل النحراوي، رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى، إن إجمالى عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 69 ألف 662 صوت، واجمالى عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 11652 صوت، وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة 58016 صوت.

وجاء إجمال عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة الوطنية من أجل مصر 48254 صوت، فيما حصدت نداء مصر 9756 صوت.

وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:

جمال عبد الله قاسم رسلان 24974

ياسين محمد صالح عبد الله 14568

عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963

عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664

وفى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الحمام، حصد فتحى المغوارى 11342، فيما حصل رزق جالى نصر الله على 10615.



