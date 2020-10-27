شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد إعلان نتيجة القبول بمدرسة الضبعة عقب انتهاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات المرحلة الثانية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة تتم حاليا وتستغرق الأسبوع الجارى، وسيتم إعلان نتيجة القبول عندما تنتهى الامتحانات.

وانطلقت اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية السبت الماضى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اعتمد نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي: https://npds.emis.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى من جميع محافظات الجمهورية والراغبين فى الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكترونى 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.