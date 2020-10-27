شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية لانتخابات النواب بدوائر قنا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر محافظة قنا، عن نتائج المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تم فرز أوراق التصويت وإرسالها للجان العامة.

ففى الدائرة الأولى دائرة مركز وبندر قنا، جاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي: سعد إبراهيم حسن أبو زيد وشهرته سعد الخيام 16476 صوتا عن حزب مستقبل وطن، ومصطفى محمود محمد 15142 صوتا، وجمال محمد عامر عوض 12882 صوتا، وجمال حسن محمد النجار 12875 صوتا، وإمبارك أبو الحجاج إسماعيل وشهرته العمدة إمبارك 10331.

وفى الدائرة الثانية ومقرها قوص، حصل أشرف أبو الفضل 21661 صوتاً، مستقل، ومحمد كامل 16839صوتاً، مستقبل وطن، محمد طايع 16469 صوتاً، مستقبل وطن، أبو الحسن الجزار 15481صوتاً، مستقبل وطن.

وفى الدائرة الثالثة، حصلت القائمة الوطنية 82898 صوتا، بينما حصلت قائمة نداء مصر على 40371 صوتا، وفى نظام الفردى تقام جولة الإعادة بين 6 مرشحين هم خالد خلف الله 40370 صوتا وسيد فؤاد أبوزيد 23613 صوتا، وسيد المنوفي 22162 صوتا، ومحمد جاب الله 22093 صوتا، وماجد طوبيا 21252 صوتا، وعبد الباسط عبد النبي 19420 صوتا.

وفى الدائرة الرابعة نتيجة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت وفرشوط، حصلت القائمة الوطنية على 67601 صوت، ونداء مصر على 31469 صوتا.

وجاءت الأصوات التي حصل عليها من يخوضون جولة الإعادة فى دائرة مركزى أبوتشت وفرشوط: صلاح أبوالقاسم 18002 صوت، وخالد أبو نحول 16721 صوتا، وعبد الفتاح الشحات 16632 صوتا، وحسام عيسى 16539 صوتا.





