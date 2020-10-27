شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تؤكد الانتهاء من بناء 49 طابقا لأطول برج بالعاصمة الإدارية ويتبقى 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الوصول إلى 49 طابقا من أطول برج فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبقى منه 30 طابق آخر، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من بناء طول 245 مترا من البرج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن العاصمة الإدارية بها 20 برجا، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج ويتم تركيب الزجاج بهما حاليا، مؤكدا ان أطول برج في العاصمة الإدارية حاليا تشاهد السحب أمامك مباشرة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج من الـ20 برجاً الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع 80 متراً، ويتكون من (دورين بدروم - دور أرضى - 15 دوراً متكرراً)، بمساحة مبانى إجمالية 79 ألف م٢.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضاً تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى 40 ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.