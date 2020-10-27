شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى واقعة تذنيب طالبة 4 ساعات فى الشمس لعدم سدادها المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم التحقيق فى واقعة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولى الأمر فى سداد باقى المصروفات الدراسية، للتأكد من صحتها، مؤكدا أنه ليس من حق المدرسة منع أى طالب من دخول المدرسة وهناك تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب وتسليم الكتب بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

كانت مديرة مدرسة قومية بمديرة التربية والتعليم بالقاهرة، قررت معاقبة وتذنيب الطالبة سلمى عمر بوقوفها لمدة 4 ساعات أمام المدرسة وأجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، وذلك بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة مما دفع ولى الأمر على تحرير محضر بالواقعة، موضحا أن المدرسة منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح بعد أن أخطر مدير الشئون القانونية بالمدرسة أسرة الطالبة بأنها ممنوعة من الدخول حيث فوجئت والدتها بمنعها من الدخول.