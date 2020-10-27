شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب أقر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال ترامب، إنه الوحيد الذى يحول بين الأمريكيين والفوضى، وبينهم وبين فقدان الحق فى الحياة، وبينهم وبين خسارة التعديل الثانى فى الدستور الأمريكى، والذى يتيح حمل السلاح.

وأشاد فى فعالية انتخابية ثانية من بنسلفانيا بمرشحته للمحكمة العليا الأمريكية، قائلا إنه "ستبقى فى هذا المنصب لوقت طويل". ويشار إلى أن قاضى المحكمة العليا يستمر فى منصبه حتى وفاته.

وأكد أنه سيكون الرئيس الوحيد الموالى للحياة، أى الرافض للإجهاض. ويريد المحافظون إلغاء مادة قانونية تجيز الإجهاض، ولكن مع تعيين إيمى كونى باريت، تصبح هذه المادة مهددة بالإلغاء.