أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بدعم تعليم أبناء أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
السيسي يوجه بتغطية دعم التعليم لأبناء أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة
الحكومة: 75 ألف زائر لمعرض تراثنا 2020.. و60 مليون جنيه مبيعات حتى الآن
مستشار الرئيس للصحة: استراتيجية مصر نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا
الرى: مصر تشارك بالاجتماع السداسى الذى دعت له جنوب إفريقيا بشأن سد النهضة
الصحة: 92.3% نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
مصادر: اجتماع سداسى بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة غدا
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية البلغارية تقل 118 راكبا
السعودية تستقبل معتمرى الخارج الأحد المقبل.. وهذه ضوابط العمرة
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