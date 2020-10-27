أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بدعم تعليم أبناء أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسي يوجه بتغطية دعم التعليم لأبناء أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة السيسى يوجه بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحكومة: 75 ألف زائر لمعرض تراثنا 2020.. و60 مليون جنيه مبيعات حتى الآن القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ مستشار الرئيس للصحة: استراتيجية مصر نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا قبل حلول ديسمبر المقبل الرى: مصر تشارك بالاجتماع السداسى الذى دعت له جنوب إفريقيا بشأن سد النهضة "حياة كريمة" تعلن معايير دعم مبادرة "التصالح حياة" لسداد رسوم غير القادرين الصحة: 92.3% نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الأرصاد تعلن حالة الطقس لنهاية الأسبوع.. شبورة وجو مائل للحرارة والعظمى 30 درجة مصادر: اجتماع سداسى بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة غدا مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا خفض أضراره مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية البلغارية تقل 118 راكبا محمود محيى الدين: 495 مليون فرصة عمل تأثرت بفيروس كورونا عالميًا السعودية تستقبل معتمرى الخارج الأحد المقبل.. وهذه ضوابط العمرة الجيش الليبى يندد بالاتفاقات الأمنية القطرية مع الوفاق: خرق لتفاهمات جنيف

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