شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية لانتخابات النواب بدوائر بنى سويف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر بنى سويف عن نتائج المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تم فرز أوراق التصويت وإرسالها للجان العامة، والتي شهدت تقاربا في نسبة تصويت الناخبين، وعلى أثرها شهدت الدوائر الأربعة إعادة بين المرشحين.

ففى الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 60663 صوتا، بنسبة 66.55 % وقائمة نداء مصر على 46608 صوتا، بنسبة 43.45 %، وتم إعلان الإعادة بين كل من "رمضان أبوحسان" حصل على (30986) صوتًا و "عبدالرحمن برعي" حصل على (25541) صوتًا و"محمد رجب" حصل على (20451) صوتًا، وثروت الداعوري حصل على (20903).

وفى الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، جاءت نتائج أعمال الفرز كالتالي: عبد الحكيم مسعود بعدد أصوات 49 الف و782 صوت، ومحمد سيد جنيدي، بـ40 الف و219 صوت، وعصام عبد العزيز خلاف بـ34 الف و978 صوت، وعماد اليماني 23 الف و889 صوت. وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 92 ألف و726 صوت، مقابل 50 ألف و599 صوت لقائمة نداء مصر.

كما أعلنت اللجنة العامة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا غرب بنى سويف حصول المرشح سيد محمد سيد على 21769 صوتا، والمرشح سامى توفيق على 27176 صوتا، وبذلك تجرى الإعادة بين المرشحين على المقعد الفردى الوحيد. كما أعلنت اللجنة حصول قائمة نداء مصر على 43829 صوتا مقابل 39100 للقائمة الوطنية.

وأعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة، التى تضم مراكز " ببا، سمسطا، الفشن"، نتائج انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وأسفرت النتائج عن حصول طه محمد بهجت، مركز الفشن، على عدد أصوات 71287، وحسام العمدة، مركز سمسطا على عدد أصوات 68692، وأحمد على عباس، مركز ببا عدد أصوات 50169، وحسين مسلم مركز الفشن، عدد أصوات 31625، وطارق مجاور، مركز ببا عدد أصوات 28322، ومحمود أبو زيد مركز سمسطا عدد أصوات 25032 . فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 114 ألف 553 صوت، وحصلت قائمة نداء مصر 56 ألف 217 صوتا.