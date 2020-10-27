شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تكشف تفاصيل تعرض 3 أشخاص لهجوم سمكة قرش فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تفاصيل تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش فى جنوب سيناء، مضيفا أن هناك 3 إصابات بينهم أجانب 2 أوكرانيين أم وابنها، ومرشد سياحى مصري يرافق مجموعة سياح، والإصابات متوسطة، وحالتهم مستقر، في مستشفى شرم لشيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن متخصص في عمليات الإنقاذ قام بإنقاذهم، موضحا أنهم كانوا يغوصوا من خلال لانش سياحى، وبعد هجوم القرش بدأ المرشد السياحى يستغيث، ووصل لهم لانش لإنقاذهم، وتم نقلهم إلى مدينة شرم الشيخ ودخولهم المستشفى لاتخاذ اللازم.

وذكر أن القرش حيوان مفترس في البيئة البحرية وعندما يهاجم البنى آدمين يلحق بهم إصابات كبيرة، لافتاً إلى أن أسماك القرش موجودة في البحر الأحمر بشكل طبيعى ولدينا من أكثر 30 نوع وبعضها معروف عنها عالميا بعضها يمكن أن يهاجم البشر، ونحن الدولة الأقل التي تتعرض لهذه النوعية من الحوادث.

وقالت وزارة البيئة، إنه ورد إليها بلاغاً يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص الى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الطبية ، وتجرى وزارة البيئة تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد أسباب الحادث .

وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة البيئة ، مساء أمس الأحد، إن الأجهزة المختصة تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.