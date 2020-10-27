شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية لانتخابات مجلس النواب بدوائر الوادى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بدوائر محافظة الوادى الجديد، عن نتائج المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تم فرز أوراق التصويت وإرسالها للجان العامة، والتى شهدت تقاربا فى نسبة تصويت الناخبين.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر فى نتيجة القائمة بدائرتى المحافظة على (40 ألف صوت) وقائمة نداء مصر (21161 صوتا).



الوادي الجديد

وجاءت نتيجة القائمة في دائرة (الخارجة وباريس) كالتالى: القائمة الوطنية من أجل مصر (17002 صوت)، وقائمة نداء مصر (9661 صوتا).

فيما حصل المرشح عبد الحميد منصور على 5854 صوتا، أما المرشح أحمد العقاطي فحصل على 6081 صوتا.

وفي دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة الانتخابية ومقرها مركز شرطة الداخلة جاءت نتيجة القائمة بدائرة (الداخلة وبلاط والفرافرة) كالتالى: القائمة الوطنية من أجل مصر (23 ألفا صوت) وقائمة نداء مصر (11500 صوت).

وكانت نتيجة فرز أصوات (المقعد الفردي ) بدائرة الداخلة الانتخابية حصول المرشح عربي كامل والمرشح حمدي حسن على أعلى الأصوات، فحصد "عربى كامل يمانى" (8350)، أما حمدى محمد حسن (5770).