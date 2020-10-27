شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى: الحكومة تعلن قرارا الأسبوع الجارى بشأن تصالح مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سوف يصدر قرار خلال الأسبوع الحالى فيما يتعلق بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أن إجمالى طالبات التصالح على مستوى الجمهورية حتى اليوم بلغ 2.031 مليون طلب، موضحة أن هناك 12.6 مليار جنيه إجمالي متحصلات رسوم جدية وفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.



وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة " التي أطلقتها في 25 من سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".



وتأتى مبادرة "التصالح حياة"، التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.