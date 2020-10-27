شكرا لقرائتكم خبر عن حتى تتأكد من دقة فاتورة الكهرباء.. هذه نصائح الشركة القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المراحل التى تمر بها فاتورة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وفيما يلي مراحل اصدار فاتورة الكهرباء:- 1- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع . 2-يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع و في حالة القراءة العليا بيتم بحثها و تشريحها. 3-إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى. 4-يتم إدخال كل القراءات علي السيستم بعد ما يتم عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوما ) فقط و ليس اكثر لاصدار الفواتير . وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه من خلال هذه المراحل يتم منع أى محاولة تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر حتى تتأكد من دقة فاتورة الكهرباء.. هذه نصائح الشركة القابضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.