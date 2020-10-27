شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة عن "الإساءة للرسول": الإسلام لا يهتز من كاريكاتير .. ويفضل التجاهل التام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية بسبب الإساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا: "الإسلام العظيم لا تهزه رسمة ولا وكلمة ولا كاريكاتير.. وإذا قابلك باطل وأردت أن يموت هذا الباطل فلا تهتم به".

أضاف كريمة، في حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر قناة الأولى المصرية، أنه علينا ان نتعلم من أخلاق الرسول الكريم "ص" في التعامل مع الأزمات، قائلا: "قيل إن المشكرين أو الحاقدين تقلوا عليه واتهموه بأنه ساحر ومجنون وفى النهاية ذهبت أقوال المرجفون".

وتابع بالقول: "ياما اتقالت قصائد الذم والهجاء ضد النبى صلى الله عليه وسلم، وياما دقت على الراس طبول.. وأنا أفضل التجاهل التام وسيموت الأمر في النهاية، لأنك لو رديت يبقى انت بتحققوا مأرب لأنه بيغيظك وعايز رد".