شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مره فى مصر استخدام منظار الأمعاء الدقيقه لتسليك القنوات المرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه،عن نجاح فريق العمل بوحده مناظير الجهاز الهضمى بمستشفي أحمد ماهر التعليميى فى إجراء عمليه تسليك انسداد للقنوات المراريه باستخدام منظار الامعاء الدقيقه، وذلك بديلا عن التدخل الجراحى، وهو ما يُعد الاول من نوعه فى مصر.

وأضاف السوده، أن هذا التدخل تم بوحده مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث اجهزه مناظير الامعاء الدقيقه ومناظير الموجات الصوتيه، ومناظير الجهاز الهضمى، وذلك لتصبح احدث وحده لتشخيص وعلاج اورام ونزيف الجهاز الهضمى.



بدوره قال محمد مصطفي عبد الغفار رئيس وحده مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر، إن المريض سبق وأن أجرى العديد من العمليات الجراحيه في القنوات المراريه أدت إلى الانسداد، ولم يكن أمامه اختيار الإ إجراء تدخل جراحى عالى الخطورة، إلا أن توافر التجهيزات الحديثه، بالوحده وفريق عمل عالى الخبره بقيادة الدكتور هانى أبو طالب اتاح للمريض فرصه العلاج بالمناظير كسابقه هى الاولى من نوعها فى مصر.



يأتى هذا ضمن جهود الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه لتنفيذ تكليفات فخامه رئيس الجمهوريه ووزيره الصحه لتحديث الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين.