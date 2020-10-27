شكرا لقرائتكم خبر عن حمالة المستهلك: موقع وزارة التعليم يتضمن أسعار المصروفات الدراسية لكل المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذى للجهاز، أن وزارة التربية والتعليم لديها موقع يستطيع أولياء الأمور الدخول عليه لمعرفة المصروفات الدراسية لاى مدرسة سواء حكومية أو خاصة وآى شكوى ترد للجهاز تتعلق بالمصروفات المدرسية يتم إرسالها إلى وزارة التعليم .

وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذى للجهاز قد أكد أنه تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن رد 25% من مصروفات "الباص" إلى أولياء الأمور، للنيابة لافتا إلى أن الجهاز تلقى ما يقرب من 2000 شكوى من أولياء الأمور حتى الآن وأن الغرامة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، وأن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

أضاف سمير، خلال حوارة فى برنامج المواجهة على قناة اكسترا نيوز، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.