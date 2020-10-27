شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: متحف كفر الشيخ مفاجأة الحكومة لأهالي المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال تفقده متحف الآثار بكفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه، قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف الرائع وهو مفاجأة الحكومة للمحافظة، التي تضم تل الفراعين، وفوه الأثرية، والكنيسه المقدسه بسخا، مضيفا انه سيكون من أجمل وأكبر متاحف الجمهورية.

وأضاف العناني أن المتحف يضم قطعا أثرية فريدة لأسر من قبل الأسرات، والعصور اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامي والحديثة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء المتحف أن يكون توعوياً وسياحياً للقادمين من المحافظات الأخرى أو من خارج مصر.

وتابع: «لم أتوقع أن يصل المتحف لهذا المستوى من الجودة والدقة بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه.. ويضم المتحف قطعا أثرية نادرة».

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، وهذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يضم آثارا فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وآثار فوه الاسلامية، وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة.

وزير الاثار والمحافظ يتفقدا متحف الاثار

وزير الاثار والمحافظ يتفقدا متحف الاثار

وزير الاثار والمحافظ يتفقدا متحف الاثار

وزير الاثار والمحافظ يتفقدا متحف الاثار