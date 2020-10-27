شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب لـ«رمضان صبحي»: «كل اللي حصلك ده ‏علشان وقفت على الكرة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار داعب الاعلامي عمرو أديب، رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على الهواء، خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة إم بي سي مصر. وقال أديب لرمضان:«أنا زملكاوي ومكنتش عايزك ترجع الأهلي خالص». وواصل:«عارف كل السخرية اللي حصلتلك دي من جمهور الأهلي سببها ايه؟؟ إنت وقفت على الكورة في ماتش الزمالك». وتلقى رمضان صبحي انتقادات لاذعة من قبل أنصار النادي الأهلي بسبب توقيعه لبيراميدز.؟ الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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