شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء الاثنين، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس. وتم خلال اللقاء عرض برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، ويحوي البرنامج شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي. وألقى البابا محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وركز علي أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن اهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان. الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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