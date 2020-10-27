شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يلتقي وزير العدل لبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والمطران سامى فوزى شحاتة بالمستشار عمر مروان وزير العدل حيث قدم له نسخة من الأصول التشريعية للأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وقالت الكنيسة، في بيان صحفي، الاثنين، إن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية تتضمن أمرين أساسيين الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق، ووفقا للأصول التشريعية للكنيسة الأسقفية لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما بينما بينت المواد من ٧٣ وحتى ٧٨ في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين أخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص أخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.

فيما نصت المادة ٧٥ يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الأخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما

وبينت المادة ٧٧ حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما بينما اختصت المادة ٧٨ بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر.

يذكر أن لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بإقليم الإسكندرية معمول بها في الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وهى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.