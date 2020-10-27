شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يشن حملة مرور علي عدد من الصيدليات بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فرع المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، بالتعاون مع ادارتي التموين والتفتيش الصيدلي، حملة مرور على عدد من الصيدليات، للتاكد من انضباط أسعار الأدوية وجودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومعلومية مصادرها، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضبط الأسواق ومحاربة كل أشكال الغش التجاري لحماية صحة المواطنين، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس "كورونا"«».

وتم خلال الحملة العثور على كميات من الادوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتحرر عدة محاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.