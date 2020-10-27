شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزيرة البيئة بعد هجوم سمكة قرش على سائحين بمحمية رأس محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارا بإيقاف كل الأنشطة البشرية بمحيط حادث منطقة غوص «الشارك ريف» بمحمية رأس محمد، بعد تعرض 3 أشخاص، بينهم سائحين، لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية.

جاء قرار فؤاد طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

وأكدت وزارة البيئة، في بيان صحفي، أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه المصابين.