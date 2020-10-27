شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف تفاصيل حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة البيئة، في بيان مساء الاثنين، تكشف تفاصيل حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد في جنوب سيناء.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض 3 اشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص «الشارك ريف» بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم، واستدعى نقلهم من موقع الحادث إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وفور ورود البلاغ، قررت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء لدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات من جميع المصادر، وبالأخص من شهود الحادث الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم، مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأضافت الوزارة أن أعمال فحص ملابسات الحادث أوضحت أن اثنين من المصابين من دولة أوكرانيا "ام وابنها"، بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي على اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ، والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص «الشارك ريف» بمحمية رأس محمد.

وتعرض الطفل المصاب والذي كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية، وعددهم 6 أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري، إلى هجوم من سمكة قرش ما ترتب عليه إحداث إصابة، وأرغم المجموعة بالصعود بالمنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة.

وبعد اقتراب اللنش من المجموعة وإلقائه طوق النجاة لهم، قامت المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش، وكررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى على 3 أفراد منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى، وهو ما ترتب عليه إحداث إصابات بهم جميعا.

وانتهى تفسير مجموعة العمل الخاصة بالحادث أنه نتج عن هجوم من سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وبمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، وقد ظهر فية أنثي سمكة قرش يقدر طولها بحوالي 2 متر من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء، يصدر عنها سلوكا وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين وضعا في الاعتبار البيانات والمعلومات سالفة الذكر.